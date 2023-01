"Hay que introducir modificaciones en la ley y no ahora mismo, sino hace cuatro meses". Así se pronuncia la abogada de la víctima de La Manada, Teresa Hermida, en pleno debate sobre introducir modificaciones en la ley del 'solo sí es sí'.

"Hace casi cuatro meses que ya se estableció que la ley tenía una brecha y que había que solventar esa situación porque estaba produciendo efectos que no habían querido que se produjeran", resume la letrada, que insiste en que ese cambio "tendría que haberse hecho hace cuatro meses".

Hermida, no obstante, incide en que, en lo que es "el corazón" de la norma, se trata de "una muy buena ley", con la que lo que se pretendía "era garantizar y aumentar ese derecho de las víctimas, proteger más a esas víctimas". "Sin embargo, con esa brecha técnica no se ha podido y se están produciendo determinadas consecuencias que no se querían", agrega.

Además, la letrada lamenta el lío político en torno a esta cuestión: "De lo que se trata es de garantizar el derecho de la víctima, no de sacar rentas por un lado y de quedarse atrincherados por otro". "Hay que solucionarlo y hay que dar la solución ya", reclama.