Ábalos denuncia a 'ABC' por publicar que Koldo llevaba un sobre para prostitutas cuando viajaba con el exministro

Los detalles El exministro ha solicitado la celebración de un acto de conciliación, "previo a la interposición de una querella criminal por un presunto delito de injurias y calumnias".

José Luis Ábalos ha anunciado acciones legales contra 'ABC' y el periodista Javier Chicote por un artículo que afirma que Koldo llevaba sobres para gastos oficiales y un cuarto para prostitutas. Ábalos califica la información de "bulo" y ha presentado una demanda de conciliación, argumentando que busca desprestigiarle y polarizar la opinión pública. Chicote, jefe de investigación de 'ABC', defiende la veracidad de su información, citando a la UCO como fuente. Señala que la cuestión no es privada, sino sobre el uso de dinero público. Chicote considera que Ábalos intenta silenciar a los periodistas, pero asegura que seguirán informando.

José Luis Ábalos ha anunciado este martes que va a actuar judicialmente contra 'ABC' y contra el jefe de investigación del diario, Javier Chicote, por una información en la que el periodista afirma que Koldo llevaba tres sobres para gastos oficiales cuando viajaba con Ábalos y un cuarto para prostitutas.

El exministro ha defendido en su perfil de X que esa información de 'ABC' es un auténtico "bulo", por el que ha presentado una demanda de conciliación contra el diario 'ABC' y contra el autor de ese "bulo" que asegura que existió un sobre con dinero metálico para fiestas y prostitutas y pagos con 500 euros en un restaurante.

En este sentido, Ábalos ha subrayado que eso "no es libertad de prensa, sino un almacén de bulos" que tiene el "fin de seguir deshumanizando" y desprestigiándole, "crear miedo social, polarizar a la opinión pública e influir en procesos políticos y judiciales". "Lamentablemente, sigo siendo el blanco habitual de esta estrategia política y desinformativa", ha añadido.

Chicote mantiene que había un cuarto sobre

Por su parte, Javier Chicote, jefe de investigación de 'ABC' ha defendido este martes en Al Rojo Vivo que mantiene "lo del cuarto sobre". "Además, en la demanda o querella que parece ser que va a poner, hay un problema de base, y es que la Constitución protege el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, y lo que eso lesiona es el haber pagado prostitutas con cualquier dinero, y eso no lo he dicho yo, sino que lo ha dicho la UCO", ha declarado el periodista.

En este sentido, Chicote ha señalado que "la UCO lo ha constatado", y que él solo ha contado "la forma en la que lo hacían". "Lo importante en ese caso es que lo que puede lesionar el honor es algo que ya no es cuestionable porque lo hemos escuchado todos a ellos mismos diciendo que contrataban a mujeres víctimas de la prostitución y lógicamente que les pagaban", ha manifestado el jefe de investigación de 'ABC', tras lo que ha apostillado que tiene "tranquilidad absoluta" al respecto.

Para el periodista, esto es "una estrategia que tiene Ábalos", que él respeta, y ha dicho que "quien deshumaniza, si acaso, serán ellos". "Nosotros no hemos puesto el foco en eso ni tampoco es mi intención ni la del periódico toda esa retahíla de cosas que pone que es polarizar. Nosotros estamos informando. Además, esto no es una cuestión de vida privada, sino que es una cuestión de con qué dinero se pagaba eso y cómo un representante público, todo un ministro de un partido que se dice feminista, estaba haciendo ese uso de servicios de prostitución", ha destacado.

Así, Javier Chicote ha afirmado que "esto se engloba en una estrategia que tiene Ábalos con un abogado". "Que no sé muy bien cómo lo pagan, por cierto, y que está poniendo demandas y querellas a distintos periodistas. Entiendo que su propósito es que no publiquemos o silenciarnos, que es lo que suele ocurrir, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros seguiremos informando y yo creo que quien tiene que tener más miedo a los jueces es Ábalos, no yo", ha concluido.

