El empresario de las telecomunicaciones y fundador de Jazztel, Martín Varsavsky, empleó dos sociedades en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá creadas pocos meses antes de casarse con su actual esposa. Así consta en la documentación obtenida en los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que han participado laSexta y El País.

En la documentación obtenida por laSexta, el empresario de origen argentino y nacionalizado español aparece vinculado a dos sociedades: Estrategia50 S.A. y Estrategia50 Foundation.

La primera de ella fue incorporada el 23 de febrero de 2009 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Varsavsky figura como único director y accionista. Esto lo sabemos porque, unas semanas después, firma con este cargo un documento de compraventa de acciones. El empresario tiene, además, la potestad para hacer un cambio en la titularidad de las 50.000 acciones en las que está dividida la sociedad.

Apenas un mes después, las acciones que estaban a nombre de Varsavsky pasan a estar a nombre de Estrategia50 Foundation, una sociedad en Panamá que se registra ese mismo día. Ambas gestiones las hace el despacho Trident Trust, uno de los catorce bufetes en el centro de esta investigación.

Ambas sociedades cesan alrededor del 19 de febrero de 2013, cuatro años después. En el caso de la de Islas Vírgenes Británicas, en torno a esas fechas se envió un email haciendo la solicitud del cierre. En el caso de la panameña, es la fecha que aparece en un registro de control de Trident Trust.

Cuestionado por laSexta acerca de esta sociedad, Varsavsky ha reconocido que ambas son suyas aunque no recuerda cuál fue el uso que le dieron. En esos momentos no residía en España, asegura, e insiste en que esta clase de mercantiles están mal vistas en España pero no en el extranjero.

Los Pandora Papers son la mayor colaboración periodística de la historia. Más de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 países han participado en la investigación de 12 millones de documentos obtenidos de 14 despachos que se dedican a la creación de sociedades offshore. El proyecto ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan laSexta y El País como socios españoles, y del que forman parte medios internacionales como The Washington Post, The Guardian o el Süddeutsche Zeitung.