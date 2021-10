El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, ha reconocido que fue apoderado de una sociedad en Belice -un conocido paraíso fiscal caribeño- a través de un despacho en Andorra, pero que la citada mercantil no tuvo actividad y que nunca hizo uso del poder que recibió.

En declaraciones a laSexta, el expresidente del Partido Popular de Cataluña (2017-2018) ha explicado que aceptó el citado poder en 2005, "en un momento en que no ostento cargos de gobierno o ejecutivo de representación política", para acometer proyectos empresariales.

"Es cierto que recibí en 2005, hace 16 años, unos poderes para llevar a cabo actividades empresariales en Centroamérica y que una serie de personas, que nada tiene que ver con la política y nada tiene que ver con el PP, quisimos hacer proyectos personales", ha señalado. Ha insistido en que entonces era "concejal de la oposición" y que esta era una "alternativa para abrir nuevos campos profesionales", aprovechándose de su conocimiento de países de la región, como Honduras, El Salvador o Guatemala.

Albiol, que hace 24 horas expresó su sorpresa sobre la existencia de Luverne International, ha explicado que ese proyecto "quedó sin recorrido" y que no obtuvo rendimientos de esa empresa. "No llevé a cabo ningún tipo de acción con esos poderes", ha subrayado el alcalde de Badalona. "Me consta que esa sociedad ha estado inactiva durante todos estos años y que no ha tenido ningún ingreso", ha insistido.

De acuerdo con la información obtenida en los Pandora Papers, Albiol recibió el poder general "con amplias facultades" para gestionar dicha sociedad en abril de 2005. Luverne International estuvo activa hasta diciembre de 2015, el mismo año en que Albiol perdió la alcaldía de Barcelona y que lideró a los populares en su candidatura a la Generalitat.

Albiol ha desvinculado la actividad de esta sociedad offshore con su actividad política y también ha rechazado dimitir de su cargo como alcalde de Badalona. "Seguiré trabajando con la misma honradez y ganas", ha zanjado el regidor popular.

Luverne International fue registrada el 1 de enero de 2005 a través del despacho Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), uno de los catorce bufetes en el centro de esta investigación. Como directores aparecen Edgardo E. Díaz y Myrna Navarro, nombres recurrentes en la documentación de esta firma dedicada a la creación de mercantiles offshore y que también están vinculados a otros como el de Pep Guardiola o Miguel Bosé.

Como firma intermediaria aparece Afsi, una consultora de Andorra creada por la firma bancaria Andbank –el segundo mayor banco por número de activos del Principado-, y a la que Alcogal envía la documentación en relación a Luverne International. Afsi es también el bufete relacionado con la offshore vinculada a Guardiola.