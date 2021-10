El alcalde de Badalona y expresidente del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, recibió un poder general para gestionar una sociedad en Belice –un conocido paraíso fiscal- en 2005, cuando ya era un alto cargo de los populares de la región y que se abrió a través de una firma de Andorra. Dicha sociedad se mantuvo activa hasta diciembre de 2015, después de que Albiol perdiera la alcaldía de la ciudad y después de que fuera el cabeza de lista de su formación a la Presidencia de la Generalitat.

En concreto, Albiol recibió el documento para gestionar con amplias facultades la sociedad Luverne International cuando ya formaba parte de la Ejecutiva popular como secretario de Política municipal. Así consta en la documentación obtenida en los Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que han participado laSexta y El País.

La sociedad fue registrada el 1 de enero de 2005 a través del despacho Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), uno de los catorce bufetes en el centro de esta investigación. Como directores aparecen Edgardo E. Díaz y Myrna Navarro, nombres recurrentes en la documentación de esta firma dedicada a la creación de mercantiles offshore y que también están vinculados a otros como el de Pep Guardiola o Miguel Bosé.

Como firma intermediaria aparece Afsi, una consultora de Andorra creada por la firma bancaria Andbank –el segundo mayor banco por número de activos del Principado-, y a la que Alcogal envía la documentación en relación a Luverne International. Afsi es también el bufete relacionado con la offshore vinculada a Guardiola.

Un poder "con las más amplias facultades"

La sociedad, creada con 50.000 acciones, se dividió entre dos accionistas con 25.000 participaciones cada uno, según un registro de julio de 2014. Estos títulos eran al portador –es decir, no existe constancia pública de su titularidad, sino que la propiedad está determinada por la posesión de los documentos- y se emitieron sendos certificados el 31 de marzo de 2005.

La emisión de estos títulos de acciones se produce solo una semana antes del poder general firmado a favor de Albiol, que aparece registrado con su nombre completo y DNI. El 7 de abril de 2005, y ante un notario de Panamá, los directores de Luverne International resuelven entregar el citado documento "con las más amplias facultades" a favor del político popular.

Este poder, de veintitrés puntos, permite hacer prácticamente de todo con la sociedad. A saber: administrar todos sus bienes, abrir cuentas corrientes en su nombre, tomar créditos o préstamos… Se desconoce el empleo que pudo darle el alcalde de Badalona al mismo o si lo utilizó.

Contactado por laSexta y El País para recabar su versión, Albiol mostró su sorpresa en un primer momento pero, un día después, ha reconocido la existencia de este poder y ha explicado que unos conocidos de su entorno familiar se lo ofrecieron y él lo aceptó. El objetivo: hacer negocios en Centroamérica que nunca ocurrieron. El alcalde señala que él no obtuvo rendimientos de esa sociedad: "No he cobrado ni un euro", ha subrayado, apuntando que recordó la existencia de la sociedad gracias a nuestras preguntas.

La sociedad estaba activa cuando aspiró a la Generalitat

El citado registro de acciones de julio de 2014 recoge un cambio ese mismo mes en la titularidad de las participaciones. En concreto, los dos certificados al portador se cancelan y se emiten dos nuevos con el mismo número de títulos -25.000 cada uno- a favor de June 13 Limited, que parece ser una empresa del propio Alcogal destinada a la posesión de acciones de otras sociedades.

Casualmente, el 13 de junio de 2015 fue el día en que García Albiol tuvo que entregar el bastón de mando de la localidad barcelonesa a Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú entonces y ahora en la CUP, que fue elegida alcaldesa después de un pacto entre las formaciones de izquierda.

Cuestionado sobre quién estaba en la sociedad, o quiénes eran los accionistas, Albiol no ha dado mayores explicaciones.

Según la documentación en nuestro poder, el 9 de diciembre de 2015 se ordenó la disolución de Luverne International.

De acuerdo con su última declaraciones de bienes, de 2020, Albiol aseguró ser propietario de tres pisos (uno de ellos al 50%), dos vehículos, cuentas bancarias con 121.000 euros, 56.000 euros en acciones y un velero Bavaria valorado en 80.000 euros que compró en 2005. Además, García Albiol consta como administrador único de la empresa de alquiler de inmuebles Incendo S.L.

Albiol ha ganado las elecciones en Badalona en los tres últimos comicios municipales celebrados (2011, 2015 y 2019), aunque solo ha podido gobernar en la primera ocasión (2011-2015) gracias a su mayoría simple y, en la segunda, desde 2020, por la coincidencia de una serie de factores. La dimisión del alcalde socialista Àlex Pastor tras saltarse el confinamiento con evidentes síntomas de embriaguez y la falta de entendimiento entre las fuerzas de izquierda motivaron que la lista más votada, la del PP, se hiciera de nuevo con el bastón de mando.

Toda una vida en el PP

García Albiol, de 53 años, se afilió al Partido Popular de Cataluña con 22 años y, desde entonces, lo ha sido todo en la formación. Secretario de Política Municipal, vicesecretario de Organización y presidente de la formación entre 2017 y 2018.

Sus cargos en el PP se han compaginado con numerosos puestos públicos, como concejal y alcalde de Badalona, representante en la Diputación Provincial de Barcelona, diputado en el Parlament y senador por designación autonómica. De este último cargo, para el que fue nombrado en enero de 2016, tomó posesión pocas semanas después de que se disolviera Luverne International.

Considerado como un representante del ala más dura del PP, tomó las riendas del partido en un momento crítico, y fue el candidato de las elecciones de 2015 en las que ERC y Convergencia concurrieron juntas bajo la denominación Junts pel Sì, y en las de 2017, convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy a través del artículo 155 de la Constitución.

Antes de eso, su figura ya había resultado controvertida por el polémico lema "Limpiando Badalona", con el que concurrió a las municipales del 2015. Bajo su mando, se restringieron ayudas a extranjeros y se frenó la construcción de una mezquita, entre otras medidas que le granjearon fama de xenófobo. De hecho, SOS Racismo lo llevó a los tribunales alegando un delito de provocación al odio y discriminación después que vinculara en folletos distribuidos por la localidad a los gitanos rumanos y al crimen organizado. Fue absuelto.

Sin embargo, esta clase de declaraciones se repitió durante su etapa al frente de los populares catalanes. Ese mismo año, ya ungido candidato a la Generalitat, se reivindicó como defensor de los contribuyentes catalanes. Así, declaró que las personas en situación irregular "no pueden disfrutar de las mismas prestaciones que los hombres y mujeres de Cataluña que están pagando sus impuestos".

Este mismo argumento lo repitió en un tuit de agosto de 2018, en el que García Albiol mostraba su rechazo a una subida de impuestos a los españoles para pagar servicios sociales a "todo el mundo".

"Entre la política de inmigración infumable de países como Italia y el buenismo irresponsable de Pedro Sánchez está el término medio. La mayoría de españoles no queremos que nos suban los impuestos para que todo el mundo pueda disfrutar gratis de los servicios sociales de España", escribió.

Albiol, que acudió a la reciente Convención del PP y participó en una mesa de alcaldes, propuso en su programa de 2017 una rebaja fiscal en Cataluña ya que era "inadmisible que sea donde más se paga de toda España".

De hecho, y en relación al pago de impuestos, Albiol fue muy crítico en 2017 con la familia Pujol, justo cuando se conocían más informaciones acerca de la fortuna familiar en Andorra. "Ni España ni Madrid: los que estaban robando eran los padres de la patria", dijo entonces el presidente popular. "Algunos han estado 30 años envolviéndose con la 'senyera' y más tarde con la 'estelada' para poder hacerse millonarios", criticó, denunciando que "no tenían ningún tipo de complejo en robar a los catalanes".

Los Pandora Papers son la mayor colaboración periodística de la historia. Más de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 países han participado en la investigación de 12 millones de documentos obtenidos de 14 despachos que se dedican a la creación de sociedades offshore. El proyecto ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan laSexta y El País como socios españoles, y del que forman parte medios internacionales como The Washington Post, The Guardian o el Süddeutsche Zeitung.