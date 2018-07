¿Ves algo raro en esta imagen? La 'ilusión óptica' que ha puesto de los nervios a la red

Los tradicionales crucigramas y comecocos de los periódicos han ido perdiendo fuerza en detrimento de los nuevos acertijos de Internet. Adivinanzas imposibles o imágenes que esconden algún secreto acaban desquiciando a miles de usuarios en la red que comienzan a apostar por la posible respuesta correcta.

Se han vuelto cada vez más habituales y se presentan como verdaderos retos únicamente aptos para 'cerebros privilegiados'. Greg Brookman ha sido el último en desafiar a los internautas con esta imagen en la que se pueden ver varios coches perfectamente alineados.

No son ningún secreto las ilusiones ópticas de las que somos víctimas en ocasiones y ya lo hemos podido comprobar en otros acertijos: palabras que se repiten, colores que no son en realidad lo que parecen… Así que en cuanto Brookman compartió la imagen adjuntando frases como "lo que su cerebro no puede ver" los usuarios aceptaron el reto y se pusieron manos a la obra.

Publicación de Greg Brookman en Facebook | Facebook Greg Brookman

Las apuestas rondaban entre "un coche que flota" o "un fantasma dentro de uno de los vehículos", pero nada de eso es correcto. El propio Brookman resolvió el enigma con un vídeo que no ha gustado demasiado y es que lo cierto es que no hay nada que buscar: "Es sólo un párking". El autor de esta peculiar broma sólo quería demostrar lo fácil que es engatusarnos y, a pesar de que no gustó demasiado, el acertijo ya ha sido compartido más de 6.000 veces en la red.