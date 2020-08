Los contagios de coronavirus continúan disparándose en nuestro país pero a pesar de ello hay personas que niegan la existencia de la pandemia y cuestionan las recomendaciones higiénicas y sanitarias. Ejemplo de ello es la concentración negacionista que se celebró el pasado fin de semana en Madrid.

Al respecto, algunos sanitarios han emitido mensajes advirtiendo de lo preocupante que es que haya personas que sigan sin dar credibilidad al COVID-19. Es el caso de María Ramírez, una enfermera que ha estallado en redes sociales contra aquellos que ahora "están luchando" contra los sanitarios.

"Hace solo cuatro meses, 47 millones de personas estábamos luchando codo con codo contra un virus mortal. Casi lo teníamos acojonado, pero ahora algunas de esas personas están luchando contra nosotros, que no tenemos culpa de esta situación y estamos intentando con todas nuestras fuerzas resolverla lo antes posible", ha señalado.

En un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter (@lovenursingmery) también ha recordado que "dicen barbaridades como que el virus no existe, cuando hemos visto morir a tanta gente por culpa de él, o que las mascarillas producen aproxia".

"Estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas. He intentado gastar un poco de mis energías para traer información, pero no puedo más", ha lamentado al borde las lágrimas. Además, ha recordado que sigan o no "las recomendaciones sanitarias", ella cuidará por igual a todos los pacientes.