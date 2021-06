Sonsoles Soto Mories admite sentirse "agobiada" ante el fenómeno viral en que se ha convertido su intervención en la televisión de Castilla y León, donde recitó un poema de su último libro "un poco subido de tono", según ella misma apuntaba en directo. El momento ha sido compartido hasta la saciedad en las redes sociales en las últimas horas, donde ha sido objeto de toda suerte de comentarios. Pero, ¿por qué tanto revuelo por un simple poema erótico?

La escritora lo tiene claro: "Porque soy mujer y soy mayor", sentencia, en declaraciones a laSexta. "Parece ser que todo es tabú, hablar de sexo es tabú", lamenta Sonsoles, que confiesa que no esperaba esta repercusión de su participación en el programa 'Magazine Ávila' de 'La 8'. "Ávila es un sitio muy pequeño y con mucho tabú", apunta. "Lo estoy pasando muy mal, tengo hijos y nietos -explica-. Me da rabia que a mis hijos les agobien".

En cualquier caso, Sonsoles defiende el poema que ha generado tantas reacciones, titulado 'Erectos deseos mañaneros para Sonsoles, hembra deseada', obra de un amigo suyo ya fallecido, que se lo dedicó. "No ha habido nada entre esa persona y yo", aclara la escritora, que afea que en las redes "están hablando sin respeto hacia una persona que ya no está". "Han enturbiado algo de alguien que escribe bien. Es una poesía maravillosa, porque para escribir erótico hay que saber escribir muy bien", asevera.

La obra en cuestión está incluida en su tercer libro, 'Creando Almas', que había acudido a promocionar a la televisión regional y en el que -precisa- en realidad la mayoría de los poemas son obra suya. "Fue al azar, no fue buscado. Abrí por ahí y como estaba en directo y el tiempo es justo.... tenía que haber cambiado de página y al estar nerviosa no lo hice", explica.

A sus 71 años, Sonsoles critica que no se haya entendido "y más en el siglo que estamos": "Como soy mujer y encima soy mayor... ¿qué pasa, que yo no siento por ser mujer? ¿Que yo no siento por ser mayor?", plantea. "El sexo es una cosa natural", recuerda la autora, que se pregunta "por qué lo estamos haciendo sucio". "Siempre ha habido sexo en todas las épocas de la historia, desde la era cuaternaria", remacha.

"Quiero defender que una mujer pueda hablar de sexo y de amor y llegar a las personas y que las personas sientan", apunta Sonsoles, que relata a esta cadena que comenzó a escribir desde niña y que la escritura fue para ella una forma de "soltar el dolor que llevaba dentro" cuando perdió a su marido y a su hija de tan solo ocho años. "He tenido que luchar mucho en la vida para sacar a mis hijos adelante", rememora.

Así, Sonsoles llama a dejar de lado los prejuicios y a "mirarnos en el espejo". "¿Por qué a los hombres que han escrito sobre el sexo no les han dicho nada? Al contrario, son famosos, ¿y yo por ser mujer y mayor me están criticando? Por favor, ya está bien", asevera la escritora, que concluye: "El amor es algo hermoso, no lo hagamos sucio".