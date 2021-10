Sara Escudero es una odontóloga que, además, es fan de la reina Letizia. En su Instagram 'Letizia de princesa a reina' analiza los looks de la monarca y, ahora, ha desvelado a sus fans el contenido de un mensaje que le mandó la propia reina desde el Palacio de la Zarzuela.

Según ha explicado la joven, cada año manda una carta a Letizia para felicitarle su cumpleaños, sin embargo, este año quiso ser más informal y le envió un correo electrónico. Su sorpresa llegó cuando recibió una contestación del mismo.

"Yo creo que sí que me tienen guardada por el hecho de tener mi correo y mi nombre, pero no les di mi dirección ni nada. Mi sorpresa fue que ayer, estando en casa tranquilamente, me llaman al timbre y era el cartero. Y me dice ’Mira Sara, que tenemos una cosa para ti y es del Palacio de la Zarzuela", explicaba en la red social.

La sorpresa de la joven fue aún mayor cuando descubrió el contenido del paquete: "Era un telegrama de esos antiguos, de toda la vida del señor, yo creía que por aquí ya no se comunicaba nadie. Y eran ellos. Y yo empecé ahí con un nervio... yo no sabía qué hacer", explicaba.

En él, la reina le agradecía su mensaje: "Agradezco de corazón la cariñosa felicitación que he recibido por mi cumpleaños. Con todo afecto, Letizia R". Un agradecimiento que la joven recibió con orgullo, aunque con incertidumbre, ya que en ningún momento les indicó su dirección: "Nos tienen controlados. O por lo menos a mí me tienen controlada".