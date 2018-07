Un niño pesca el bolso intacto que una mujer perdió hace 25 años y se lo devuelve

"Pensé que era un enorme pez porque estaba moviendo mi caña de pescar de arriba a abajo y tenía miedo de que me la rompiera", dijo Brodie a 'ABC News'. Ben Myers, familiar de Brodie le dijo que "no había conseguido peces pero si un buen tesoro". "He estado pescando en este lago toda mi vida y es la primera vez que hemos atrapado algo así en una caña", dijo Myers.

Había pescado un bolso de una mujer hace 25 años así que decidió devolvérselo. Pese a estar más de dos décadas en el fondo del lago, pudo reconocer perfectamente el nombre y la dirección de la propietaria en su carnet de identidad. La dueña es April Bolt, había perdido el bolso cuando navegaba en un barco durante una comida familiar en 1992.

Según la dueña, dos hombres pescaban cerca de su reunión familiar y cuando volvió al barco donde había dejado el bolso, ya no estaba. "No podía creerlo. Creía que nunca lo vería y pensaba que alguien debía de haber cogido el dinero y luego lo arrojó al lago".

April por fin recuperó sus objetos personales entre los que estaban una barra de labios, un peine y fotos de su bebé, que entonces tenía 15 meses.