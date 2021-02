La modelo Isabelle Eleanore ha denunciado la situación que ha vivido a bordo de un avión de la aerolínea Jetstar en Australia que la hizo sentir "humillada, degradada y avergonzada".

La joven ha elegido las redes sociales como altavoz para explicar lo ocurrido. Según explica, una azafata de su vuelo le pidió que se cubriese porque iba vestida con un top corto. "Por lo visto, mi camiseta era demasiado pequeña y no podía volar sin taparme", cuenta.

La modelo considera esto una actitud "arcaica y discriminatoria". Apunta además que "si tuviera los pechos pequeños, os garantizo que no me habrían dicho nada".

Eleanore ha querido mostrar a sus seguidores lo que llevaba puesto en el momento del suceso, compartiendo una foto del look acompañada del siguiente comentario: "Este es el atuendo con el que casi me echan del avión. Me encanta vivir en 1920".

Además cree que de haberle ocurrido a otra persona más insegura que ella este hecho le podría haber afectado. "Se me revuelve el estómago pensar en el sufrimiento que podría haber pasado alguien por las inseguridades de otra persona", ha indicado la modelo.

"Estoy en contra de la intimidación y el bullying en todas sus formas", zanjaba en un comunicado que ha publicado en su perfil de Instagram.