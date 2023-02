"Espero seguir muchos años más con un comportamiento subversivo, superando los límites, plantando cara al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de la vida". Madonna no se ha cortado un pelo con sus palabras. Como tampoco se cortaron un pelo los usuarios que criticaron su aspecto en los Grammy 2023. La cantante ha denunciado a través de una publicación en su cuenta de Instagram el trato que ha recibido - por parte de las redes sociales y los medios de comunicación - tras su discurso en la entrega de premios. Uno con el que pretendía ensalzar la actuación de la primera mujer trans en los premios de la música latina. Sin embargo, este objetivo pasó a un último plano cuando los espectadores comenzaron a criticar el aspecto de la cantante.

"Mucha gente prefirió hablar sólo de las fotos mías en primer plano tomadas con una cámara de objetivo largo por un fotógrafo de prensa, que distorsionarían la cara de cualquiera", ha denunciado la cantante. Del mismo modo, ha confesado sentirse "atrapada en el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en que vivimos".

La artista no ha dudado en asegurar que nunca se disculpará por sus decisiones, ya sean creativas, físicas o de vestuario. Es más, Madonna se ha tomado como un reto más el trato que ha recibido por los medios de comunicación estos días. "He sido degradada por los medios de comunicación desde el principio de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de abrir camino para que todas las mujeres que vienen detrás puedan tenerlo más fácil en los años venideros". Y con una cita de Beyoncé ha cerrado su denuncia en Instagram: "No me romperás el alma".