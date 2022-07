¿Quién no se ha quedado dormido alguna vez en el transporte público? Es lo que le ocurrió a David, que echó una cabezadita en el Metro de Valencia... y despertó en las cocheras, encerrado en el vagón.

Toda una aventura que relató a través de Twitter, desde donde pidió auxilio al verse atrapado. Miles de usuarios se engancharon a su historia hasta que finalmente fue rescatado un rato después.

Pasaban las 00:40 de la noche cuando David, a oscuras y sin nadie que le escuchase, tiraba de Twitter para pedir ayuda: "¡Me he quedado dormido en el metro en mi trayecto y he acabado encerrado y nadie viene a buscarme! Ya he llamado a emergencias. ¡Ayuda!", escribía, junto a una imagen del vagón vacío y en penumbra.

"Me bajaba en Machado y cuando he abierto los ojos estaba yendo el tren a la cochera y el conductor se ha ido sin darse cuenta que estaba dentro", agregaba el joven en otro tuit, para, poco antes de la 01:30, informar de que había sido rescatado: "¡Ya he conseguido salir! Gracias".

Ante la viralización de su particular 'odisea', David ha compartido los detalles de su historia en Instagram, donde ha precisado que al coger el metro "estaba reventado" y se quedó dormido. Cuando abrió los ojos, se vio solo, "a oscuras", y se quedó "en shock".

Con un 20% de batería en el móvil y tras llamar a la Policía Local, sin éxito, optó por ponerse en contacto con el 112. Cuenta que se le pasaron varias cosas por la cabeza, incluso la posibilidad de quedarse sin oxígeno, aunque pensó: "Si no me sacan ahora, ya me sacarán mañana".

Según explica, al hablar con el 112 "no sabía en qué emergencia clasificar" lo que le había ocurrido. "Apagan las luces y apagan también el aire acondicionado, entonces a los cinco o 10 minutos empecé a notar que ya el ambiente hacía más bochorno, más calor", relata. Finalmente, desde Emergencias avisaron a la seguridad del Metro y una trabajadora le sacó de allí.