Un hombre denuncia el mal servicio de un hotel y el establecimiento le responde: "No te vamos a recibir, cara de orto"

Javier Oliva se hospedó junto a su pareja en un hotel de la localidad Villa Dolores situada en la provincia argentina de Córdoba. Cuando llegaron a la habitación se dieron cuenta de que el aire acondicionado no funcionaba y, según denuncia el cliente, tras discutir con el personal consiguió que le proporcionaran un ventilador para soportar las altas temperaturas de la ciudad.

Aun así Oliva denuncia que su estancia no fue cómoda y explicó en Facebook su experiencia añadiendo un claro mensaje citando al famoso hotel: "Ya sé dónde no hospedarme la próxima vez que vaya a Villa Dolores". El hotel no se quedó corto, y contestó al usuario: "Tampoco te vamos a recibir, ¡cara de orto!".

Después de que el post se viralizara el hotel ha querido explicar lo que sucedió esa noche y no ha pedido disculpas por su comentario: