El hilo viral de Twitter de una joven que intentó boicotear el regalo a una profesora tras meterla en un grupo de WhatsApp por error

Una joven decidió tratar de boicotear el regalo a una profesora después de que un grupo de madres le metieran en un grupo de WhatsApp por error. "Me han metido en un grupo random de WhatsApp en el que no conozco a nadie que se llama 'REGALO ROSA'. Veamos hasta cuándo dura mi infiltración", fue el comienzo del hilo de Twitter el día 22 de mayo y que cuenta con miles de retuits y 'Me gusta'.

Desde ese momento, se dedicó los días siguientes a publicar tuits con pantallazos de las conversaciones que mantenía con las madres que estaban en el grupo de WhatsApp y que buscaban regalar un detalle a la profesora de sus hijos.

Entre las propuestas que publicó de posibles regalos a la maestra se encontraban "unas rosas" o "una taza". Sin embargo, al parecer, no le hacían mucho caso: "Nuevas noticias. Pasan de mis regalos no se por qué, pero son majillas. Lo mismo nos vamos de copichuelas", publicó en Twitter.

A pesar de esto, ella siguió "luchando por un buen regalo para Rosa". "Os juro que yo seguiría actualizando pero es que estas muchachas no están ni la mitad de implicadas que yo en el regalo de Rosa y no me contestan, pero no os preocupéis, en cuanto tenga contenido lo subo", afirmó la joven, cuyo nombre de usuario en Twitter es @MarinaGuirval.

Hasta tal punto llegó su grado de implicación que una de las madres le abrió conversación por privado. "La he agregado porque ya la considero mi amiga. Está visto que ella también #LuchaxRosa", informaba la joven, añadiendo que cambió su foto de perfil "para evitar sospechas".

Tras unos días intercambiando conversaciones sobre el regalo para Rosa, finalmente la joven decidió contarle la verdad. Tras hacerse viral el hilo de Twitter, usuarios de esta red social se están volcando para localizar a Rosa y poder hacerle un regalo.

Aquí el hilo completo: