La guerra abierta en el Partido Popular entre Pablo Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isable Díaz Ayuso, entre acusaciones de espionaje y contratos dudosos, ha copado la actualidad política. Y es que se trata de un enfrentamiento nunca antes visto en el PP.

Pero la batalla también ha servido para tirar de humor a muchos internautas y, como no, al aclamado programa satírico 'Polònia' de TV3, que ya nos tiene acostumbrados a los gags sobre políticos de toda España.

Al ritmo de la pegadiza canción 'La Revolución Sexual' de la Casa Azul, los actores que han encarnado a Ayuso y Casado se han lanzado reproches de todo tipo.

"Desgraciado, ¿se puede saber por qué has contratado espías para vigilarme?", exclama una Ayuso en contra de Casado al inicio del vídeo. "Comparezco para negar rotundamente las informaciones de espionaje a Ayuso y para reafirmar que en el PP estamos más fuertes y unidos que nunca", decía el 'líder' popular.

"No me queda más remedio que aparentar. Aunque no nos soportamos hay que llevarlo en secreto como un sobre que va por Génova" o "No me queda más espalda sin acuchillar y aunque no nos soportamos, hay que hacer ver que no existe como el PP con Bárcenas", son otras de las cómicas estrofas de la canción que interpretan.