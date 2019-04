Los 'dedos retrovisor' de la nueva alcaldesa de Jerez arrasan en las redes sociales

La socialista Mamen Sánchez ha conseguido ser alcaldesa de Jerez y además que muchos se fijen en sus pies, concretamente en los meñiques, que han sido los reyes de las redes sociales. Ella se lo ha tomado con humor y ha escrito en Twitter que hacía mucho que no se reía tanto.



Todo su equipo se ha hecho una foto con el meñique al aire. En dos días, los ya conocidos como pies con retrovisor han dado la vuelta a la red con comentarios como "la dedocracia llega a la red", "no hay nada mejor que llegar a casa y soltar los dedos", "esto es lo realmente cómodo".



Nunca el meñique, hasta ahora usado para detectar los muebles en la oscuridad, había tenido tanto protagonismo. Sin embargo, no es la primera en sacar a pasear fuera del zapato el quinto dedo del pie. Julianne Moore durante una presentación también volvió a la gente un poco loca con el número de dedos.

Una de las modelos más cotizadas del momento, Cara Delevingne, dice que encuentra adorable esta imagen de Mamen Sánchez porque ella, aunque no se note, dice que tiene los pies raros.