Rocío Zarzalejos ha compartido la tierna carta que su vecina, Gloria, de 84 años, le ha metido en el buzón con el título 'Para Rocío, de parte de Gloria y Rango'. Lo ha hecho a través de las redes sociales, mediante un tuit que ya cuenta con más 15.000 'likes'.

En la mitad de un folio a líneas, Gloria le explica a su vecina que quiere mandarle una foto por WhatsApp, pero un insistente mensaje emergente se lo impide.

"No te llamo para distraerte de tu 'curro'", comienza la misiva, que continúa explicando el problema en sí: "Al contactar, me sale una imagen borrosa con esta nota 'descarga fallida. No se puede encontrar este archivo. Pídele a Rocío que lo reenvíe".

Y finaliza: "¡Vamos a ver si se arregla el problema, chata! Un abrazote". Una carta que los usuarios de la red social no han dejado pasar desapercibida, y que se ha hecho aún más viral por el hilo que la tuitera ha hecho al respecto.

"He bajado a verla para ayudarla con el WhatsApp y creo que TODES os merecéis ver la foto que me quería mandar (porque es hasta mejor que la carta)", ha apostillado Zarzalejos en un nuevo tuit en el que ha incluido la fotografía en cuestión: una imagen de Rango, el perro de su vecina Gloria, panza arriba.

La divertida fotografía del can ha cautivado a los tuiteros, que ha realizado todo tipo de comentarios al respecto.