Como si el año 2020 no estuviera siendo lo suficientemente funesto, pandemia global mediante, una nueva teoría sobre el fin del mundo ha inundado las redes sociales, afirmando que el Apocalipsis se producirá en apenas unos días, el próximo 21 de junio.

Una hipótesis viral basada en un supuesto error de lectura del calendario maya que las redes -y varios medios de comunicación- atribuyen a un supuesto científico llamado Paolo Tagaloguin, que habría borrado su cuenta de Twitter tras hacer estas afirmaciones. De hecho, las únicas cuentas con ese nombre en la citada red social se crearon este mes.

De acuerdo con esta teoría apocalíptica, al adaptar el calendario juliano al gregoriano -el que se usa en la actualidad en casi todo el mundo- se habrían eliminado 11 días y, al sumar los días perdidos a lo largo de los años, el 21 de junio de 2020 sería en realidad el 21 de diciembre de 2012, la fecha en que supuestamente los mayas predijeron el fin del mundo, como ya se viralizó hace ocho años.

En concreto, el contenido de esos tuits después "borrados", recogido por el New York Post, sería el siguiente: "Siguiendo el calendario juliano, estamos técnicamente en 2012... el número de días perdidos en un año debido a la conversión al calendario gregoriano es de 11 días... por 268 años usando el Calendario Gregoriano (1752-2020) multiplicado por 11 días = 2,948 días. 2,948 días / 365 días (por año) = 8 años".

Una teoría de por sí extraña, ya que el supuesto especialista traduce el calendario maya al juliano y luego al gregoriano, en vez de traducir el maya directamente al actual.

Además, aún en el caso de que los mayas hubieran vaticinado que el Apocalipsis sería el 21 de diciembre de 2012 -algo que tampoco está nada claro, según apunta el canal 'SYFY', que indica que esta civilización señala un fin de ciclo, pero no hace una referencia específica al fin del mundo-, lo cierto es que esos cálculos son incorrectos.

Y es que, tras instaurar el calendario gregoriano es cierto que los países eliminaron días, pero una vez, no todos los años desde entonces. A ello se suma el hecho de que no todos los países se pasaron al calendario gregoriano el mismo año y que no todos los años del calendario tienen 365 días.

En España, por ejemplo, al introducir el calendario gregoriano en 1582 se eliminaron 10 días para compensar los días acumulados desde el Imperio Romano hasta entonces (por desajustes entre la duración del año solar y del calendario). Así, ese año al jueves 4 de octubre le siguió el viernes 15 de octubre, como te contábamos aquí.