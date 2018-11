Cachondeo en redes por la comida de Pablo Casado en un McDonalds en su visita a Sevilla: "Haz España Grande y Libre por un euro más"

El PP se vuelca con la campaña de las elecciones andaluzas y una muestra de ello es la visita de Pablo Casado a Sevilla. Allí se reunión con el candidato andaluz a las elecciones autonómicas, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el que comió en un McDonalds, según él mismo hizo saber con una foto en sus redes sociales.

Los usuarios de Twitter no tardaron en viralizar la fotografía y los memes no tardaron en llegar. Además de las risas por este tema, también hubo políticos y ciudadanos que criticaron al líder popular por no disfrutar de la gastronomía local.