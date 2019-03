Aparece un pez luna gigante en una playa de Australia

Dos pescadores australianos se llevaron una buena sorpresa el pasado fin de semana cuando descubrieron un enorme pez luna varado en la playa en la costa del Parque Nacional de Coorong, al sur del país. Steven Jones y Hunter Church estaban pescando en la desembocadura del río Murray cuando localizaron lo que a primera vista parecía un gran trozo de madera.

"Pensó que era un trozo de madera a la deriva mientras conducían en su furgoneta de trabajo", ha relatado la pareja de Jones, Lynette Grzelak, que fue quien subió las fotos del pez a Facebook, a la CNN. "Ninguno había visto nunca algo así".

"Steven dijo que era muy pesado y su piel era como cuero, como la de un rinoceronte", agregó. Según la entidad de Parques Nacionales de Australia, este tipo de peces pueden llegar a pesar "más que un coche" y son los peces óseos más grandes del mundo.

Por su parte, el Museo del Sur de Australia dijo en sus redes sociales que este pez medía unos "1,8 metros" de largo. De acuerdo con el museo, esto lo convierte en un ejemplar 'pequeño' de esta especie, cuyo nombre científico es 'Mola mola', ya que pueden llegar a superar los dos metros de longitud.

Los peces 'Mola mola' se alimentan sobre todo de medusas y, aunque no son raros, no permanecen demasiado tiempo en un mismo lugar. El museo asimismo explicó que no existe forma de saber por qué murió este espécimen en concreto.

Por su parte, Ralph Foster, del Museo del Sur de Australia, indicó a la CNN que a estos animales les gusta tomar el sol en la superficie, lo que ocasiona que a veces sean golpeados por barcos e incluso lleguen a volcar embarcaciones pequeñas, debido a su gran tamaño.

Aunque esta especie en principio sería propia del hemisferio sur, detalló Foster, hace unas semanas apareció otro ejemplar en la costa de California, Estados Unidos.