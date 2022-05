Un tuit de Anabel Alonso se ha hecho viral por su contundente respuesta al mensaje machista de Bertín Osborne. "O sea, que con que no nos lapiden tenemos bastante", escribía la artista y adjuntaba la imagen de una noticia con el siguiente titular: "Bertín Osborne sobre el feminismo: 'No sé qué derechos les faltan a las mujeres en España. Que se vayan a Kuwait o Irán donde lapidan a las mujeres'".

Este titular viene a raíz de una entrevista que le realizaron al cantante en 'El País' en agosto de 2019. En ella, el famoso presentador tenía unas palabras sobre el feminismo y las mujeres que han hecho que la actriz no haya podido, ni querido, quedarse callada.

El razonamiento de Bertín era el siguiente: "No sé qué derechos le faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy día". Además, proseguía: "A mí me encantaría que esos movimientos feministas se fueran a Kuwait o se fueran a Irán, donde lapidan a mujeres todavía, o donde las hacen ir con una especie de saco que parece el 'sacamantecas'. Claro... ¿Por qué no van ahí? ¿Por qué no se quejan de eso?".

"Es que yo creo que en España es un país donde se han conquistado todos los derechos de la mujer que se debían conquistar y si queda alguno, será una excepción que yo no conozco", consideraba Bertín Osborne y aseguraba que "España no necesita un movimiento feminista".

Apoyo al video viral de la feria de Jerez

La actriz también ha compartido un vídeo viral en el que dos hombres molestan a unas chicas en la feria de Jerez y ellas no paran de pedirles que se vayan. Este tuit tiene el siguiente mensaje: "Vergüenza de tener que pasar esto por ser mujer". A lo que la Anabel Alonso ha añadido entre comillas: "Violencia intrafamiliar", en una clara ironía, haciendo referencia al nombre que algunos ciudadanos y partidos políticos de extrema derecha le quieren poner a la violencia machista.