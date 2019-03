Zerolo: "Hay días que no me puedo levantar, pero cuando lo hago no hay quien me pare"

Viendo imágenes de Pedro Zerolo de hace más de un año se comprueba que el cáncer le ha cambiado, pero solo por fuera. "Perdí los rizos, pero no perdí la cabeza", explica el concejal socialista.

Ahora está inmerso en dos luchas: la primera, contra el cáncer de páncreas que le diagnosticaron en 2013. "Hay días en los que no me puedo levantar, pero hay muchos otros en los que me levanto y en pie no hay quien me pare".

La segunda, la lucha de la candidatura en el PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. "Se puede seguir en la carrera política, pero al ritmo que te marque la vida".

Zerolo es ejemplo de lucha, y lo hace ejerciendo su función pública. "He salido de muchos armarios, sentía la necesidad de salir del armario como persona que padece cáncer".

Solo el 5% de los enfermos de cáncer de páncreas sobrevive los cinco primeros años de enfermedad. Inauguran la primera asociación de cáncer de páncreas de España. A la cabeza de la lucha, Carmen y Olga. Necesitan que se rompa el miedo a la enfermedad y piden más ayuda, porque en el cáncer más investigación es esperanza.