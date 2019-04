Zerolo: "Estoy a disposición para que los compañeros me apoyen como candidato a la Comunidad de Madrid"

El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, ha anunciado que está dispuesto a ser candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado Zerolo a través de Twitter, con un mensaje que dice: "Si la Gestora PSM va a dar voz a cada militante estoy a disposición para que los compañeros puedan apoyarme como candidato a la Comunidad".



Días antes, Zerolo afirmó que no se había planteado liderar una candidatura a la Comunidad de Madrid, después de que el exsecretario general del PSM Tomás Gómez, tras su destitución, indicara que la mayoría del partido la apoyaría. "Gracias por el apoyo de tantos compañeros, pero en este momento estoy a disposición del PSOE y no me he planteado liderar una candidatura", expresó entonces Zerolo en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, el dirigente socialista ha colgado un tuit en el que anuncia que si la Gestora del PSM va dar la voz a los militantes, él está a disposición de los socialistas que quieren apoyarle como candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.



El anuncio de Zerolo se produce poco después de que el presidente de la de la gestora del PSM, Rafael Simancas, haya descartado la celebración de elecciones primarias para elegir al candidato del socialista, puesto que el procedimiento "ya está establecido" y "no se va a cambiar, porque ya está convocado".



Según Simancas, el candidato del PSM a la Presidencia de la Comunidad de Madrid se elegirá mediante "asambleas consultivas" a los militantes, un proceso que ha calificado de "participativo y democrático". Después de que el presidente del PSM y exacalde de Madrid, Juan Barranco, anunciase en enero de este mismo año que abandonaba la política, Gómez eligió a Zerolo para sucederle.