Los 'Yayoflautas' cumplen su tercer aniversario: "Mientras haya vida y fuerza para mover el cuerpo seguiremos ahí"

SE ENFRENTAN A LOS DESAHUCIOS Y A LOS RECORTES

Su edad no baja de los 70 años, pero eso no les ha impedido ser los primeros en manifestarse, en ocupar bancos o plantarle cara a la policía para frenar un desahucio. Los 'yayoflautas' celebran su tercer aniversario, un movimimiento que desde el 15M no ha dejado de crecer. Su objetivo sigue siendo el mismo: inspirar a las nuevas generaciones y han anunciado que no están dispuestos a retirarse.