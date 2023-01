Tratar los piojos de sus hijos trae de cabeza, nunca mejor dicho, a muchas madres y padres de nuestro país. Sobre todo con la gran cantidad de remedios, muchos de ellos mitos, que a cada uno le cuentan. Que nadie se harte y, como se hacía antiguamente, acabe rapando la cabeza a su retoño junto a la frase de: "Así estás más fresquito". Aquí les enumeramos los remedios efectivos y desmontamos los mitos contra ese picor tan molesto para nuestros peques.

¿Quieres saber más? Son 4 min.

¿Cómo actuamos? Según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPAP), hay un serie de actuaciones generales que podemos hacer nosotros mismos y otras que implican productos tópicos que, según los expertos, han demostrado eficacia.

Si los piojos aparecen, las medidas generales comprenden:

Cortar el pelo o recogerlo en una coleta. Ojo, insistimos, no les rapen. Pobrecitos. Pero sí que es cierto que las liendres van más al pelo largo. No saltan. Se contagian por contacto de un pelo con otro pelo. Por lo que las melenas facilitan más ese contacto. Además, con largas cabelleras los tratamientos son más difíciles de realizar y pueden resultar menos eficaces, según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Si aparecen heridas infectadas (rojas, dolorosas, supuran), puede aplicarse antibiótico tópico en niños que no sean alérgicos.

Lavar con agua a 50° la ropa utilizada al inicio del tratamiento: sábanas, gorros y bufandas. Plancharlos con vapor. Aspirado de colchones, alfombras, almohadas…

Sumergir los peines en agua a 60° durante diez minutos.

Pueden meter estas prendas o utensilios en bolsas y cerrarlas herméticamente durante diez días. Eso también mata a los piojos y huevos.

En cuanto a productos tópicos aconsejados por los pediatras tenemos:

La permetrina al 1-1,5% es la más estudiada. Es la menos tóxica para el ser humano. Hace que se paralice el piojo. Deja de respirar y muere. Se puede usar a partir de los dos meses. Es el tratamiento de elección, si no hay resistencias en la zona. A veces se le asocia un "sinergizante" que lo hace más eficaz; casi siempre es el butóxido de piperonilo. En estos casos no se puede usar antes de los dos años.

Las piretrinas son insecticidas naturales. Son menos útiles que la permetrina. A éstas también se asocia un "sinergizante" para que sean más eficaces Hay pocos estudios sobre su eficacia y toxicidad.

El malatión al 0,5% es muy eficaz tanto frente a piojos como huevos. Con una sola aplicación (8-12 horas) suele bastar. Tiene algún inconveniente. Es algo tóxico, huele muy mal, es inflamable y muy irritante. Hay que tener cuidado si se usa.

Lindano al 1% no se recomienda. Es muy tóxico.

También hay otros no insecticidas como…

La dimeticona es una silicona. Recubre al piojo y lo asfixia. Es transparente y no huele. Es útil y segura. Es menos irritante. Como hay resistencias a la permetrina, se puede usar como alternativa.

Alcohol bencílico al 5%: hace que los piojos no puedan respirar. No actúa sobre los huevos. Hay que repetir el tratamiento a la semana. Así se acaba con todos los piojos que hayan nacido después. Se puede usar a partir de los seis meses.

Todos estos productos se pueden adquirir en diferentes formatos: lociones, champús, sprays, cremas…. Los pediatras recomiendan, sobre todo, lociones, porque penetra mejor y dura más. Importante: repetir la aplicación a la semana.

Además, desde la Asociación Española de Pediatría indican que si su pediatra piensa que los piojos son resistentes a los tratamientos anteriores, puede recetar medicinas que se toman por la boca.

Y estos productos… ¿estropean el pelo? Según la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, aunque se trata de sustancias químicas potencialmente irritantes, los tiempos de exposición al tratamiento son cortos y no son de uso habitual sino puntual. De todas formas, tras su uso, pueden usarse acondicionadores de pelo que ayudarán a reestructurar el cabello.

Para prevenir… ¿aceites naturales? Hay padres que usan repelentes naturales como esencia de árbol de té, aceite de citronella… y otros de origen sintético. No hay ningún estudio que avale su eficacia, según las asociaciones de pediatría y dermatología citadas en este artículo.

El aceite de árbol de té es uno de los mayores mitos en la lucha contra los piojos. Algunos estudios apuntan, que para tener algún tipo de eficacia como pediculicida, debería aplicarse a altas dosis. Altas dosis que están muy lejos de las 5 o 10 gotitas que se recomiendan actualmente diluir en el champú, y por otro lado puede no ser seguro. Desde la asociación de pediatras nos recuerdan que los productos naturales, por el hecho de ser naturales no están exentos de riesgo. Por eso su uso está contraindicado en menores de 3 años.

Entonces… ¿con qué producto prevenimos los piojos? Los expertos hablan de dos:

La lendrera, que permite un diagnóstico precoz. La doctora Esther Jiménez Blasco, dermatóloga del Hospital de Guadalajara, indica en un artículo que "debería instaurarse como método habitual en estas edades en entornos de riesgo. Se recomiendan revisiones cada 7-10 días, siendo aconsejable realizarla los viernes para en caso de ver parasitación poder tratarlos durante el fin de semana y volver al colegio sin infección. Aunque hay que reconocer las dificultades que conlleva, al ser una técnica larga y minuciosa. Sin embargo, se debería integrar como parte de la rutina del aseo persona".

Octanidol. Es un compuesto que actúa disolviendo la cutícula cerosa del piojo de manera que cuando un piojo entra en contacto con el octanodiol, morirá deshidratado evitando así que la infestación prolifere. Además, por su mecanismo de acción físico, no genera resistencias, como ocurría con los clásicos pesticidas.

Dejarles el pelo sucio, ¿mito o realidad? Mito. Aunque se basa en algo que es cierto, según los dermatólogos: los piojos se adhieren mejor al pelo limpio. El PERO es que la falta de higiene favorece infestaciones más graves e infecciones añadidas. Al lavar y peinar el cabello asiduamente, un buen número de los parásitos son desprendidos o dañados, lo que contribuye a disminuir la infestación. Por tanto, mejor limpio.

¿Y el clásico vinagre? Otro mito. Además puede inactivar otros productos que se usen para los piojos. No hay ningún estudio que pruebe su eficacia. Solo sirve para desprender la liendre. No mata ni repele el piojo.

Nuevos establecimientos para tratar piojos. ¿Son efectivos? La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria indica que hay pocos estudios que digan que son eficaces. Usan el aire caliente sobre el cabello. El aire caliente lo que hace es deshidratar a las liendres y a los piojos. Todo de una sola vez. Es seguro usarlo en sesiones de 30 minutos. "Cualquier método que elimine mecánicamente las liendres es eficaz y, es cierto, que en algunos de estos lugares lo hacen de forma exhaustiva y eso puede ser eficaz. El resto de medidas, como el aire caliente, no tiene ningún tipo de validez científica", indica la pediatra Elena Cascón.

En conclusión… No es una enfermedad grave por lo que, según los expertos, no hay que tenerle ningún miedo. Ni vergüenza… Es importante resaltar que los piojos no entienden de clases sociales. No es una enfermedad de pobres ni de ricos. Existen en todo el mundo y en cualquier estación del año. Y la pregunta del millón es: ¿cuándo puede volver la niña o el niño al al colegio? La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria informan de que al día siguiente de haber realizado un tratamiento correcto con permetrina, malatión, piretrinas con sinergizantes, o dimeticona, aunque queden liendres. Ya que lo que se contagia es el piojo, no la liendre.

.