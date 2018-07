Una víctima de violencia machista lucha por reabrir su caso: "Había sido una agresión pero no le quería denunciar"

En España cerca del 30% de las mujeres que sufren situaciones de violencia lo denuncia, el doble que la media europea que es del 14%. De las mujeres que denuncian la mitad acaba la relación con el maltratador, el 27% continúa la relación y el 20% se echa para atrás en su testimonio ya sea por miedo, amenazas, falta de recursos, por la promesa de un cambio de actitud, por los hijos o por pena. Pero la realidad es que más del 77’5% por ciento de las mujeres consigue salir. De la violencia machista se sale.

No muestra su rostro ni su voz, pero Marta ha conseguido sacar fuerzas: "Era un maltratador que era controlador". Cuenta que su expareja le rompió la nariz en 2011, luego asegura la tuvo tres días retenida en casa: "Quise llamar a la policía, me quitó el móvil, me quitó las llaves de casa y del coche y empezó a abrazarme, que lo sentía muchísimo, que no iba a volver a pasar".

Terminó yendo al hospital y fue el médico de urgencias el que decidió denunciar: "Tenemos la obligación nosotros de un asistente social y dio un parte a la policía. Entonces, vinieron unos guardias civiles a casa a los dos días para preguntarme qué había pasado y dije que, efectivamente, había sido una agresión pero no le quería denunciar".

Ahora quiere reabrir su caso. "Ha presentado una denuncia por delito de lesiones, ese sí que prescribe a los cinco años", explica su abogado Jaime Barreras. Ni su expareja, ni su abogada han querido hablar con laSexta, dicen que será el juez quien decida.

Desde las asociaciones contra la violencia machista aseguran que estos delitos en muchas ocasiones se encuentran a mitad de camino. "Dentro de esta seguridad jurídica y dentro de este marco que tenemos sí se debería de permitir a todas las víctimas que retomen una denuncia, aunque la misma haya sido archivada", señala Carmen Carcelén, abogada del Centro de asistencia a víctimas de agresiones sexuales.

Insisten en lo duro que es para la víctima denunciar. "Igual no lo han podido hacer en el momento, pero si pasados siete años o diez están preparadas y ha ocurrido debería de contemplarse de alguna forma, ser reconocido que han sido víctimas de violencia", explica Pilar Rodríguez, psicóloga especialista en violencia machista.

En muchas ocasiones son los familiares quien dan la voz de alarma. Solo en 2015 se presentaron por ellos 1310 denuncias.