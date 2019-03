Una víctima de violencia de género, a punto de ser desahuciada de un piso vendido por Madrid a un fondo buitre

Los expedientes de desahucios aumentaron, tan solo en el primer semestre de 2014, en casi 43.000. Uno de ellos es el caso de Wilson y su familia, ni la negociación ni la situación personal de este padre han impedido su desahucio. Tiene un hijo de un mes y medio, que ha sido el primero de la familia en salir por la puerta para no volver más. Han dejado una casa donde su familia llevaba viviendo cinco años.

Su padre, electricista en paro, su mujer y sus dos hermanos le han acompañado en una mudanza obligada que les ha dejado en 'shock'. 2014 deja un 8% más de desahucios que el año anterior según el Consejo General del Poder Judicial. Muchos de ellos de viviendas que como la de Wilson, antes de la crisis eran sociales y ahora negocios de fondos buitre.

Manuel San Pastor, abogado de Wilson y miembro de la PAH ha explicado que "Fidere pone alquileres de hasta mil euros, ¿qué caracter social tiene esta vivienda. Lo que consideramos intolerable es que no haya una solución por parte de las administraciones públicas cuando fueron con ellas con las que firmaron un contrato de alquiler".

Marta vive una situación parecida, sigue aún en su casa pero angustiada sin saber cuándo tendrá que cerrar la puerta para no volver. Víctima de violencia de género, con un hijo a su cargo, y ahora desempleada, ha pagado siempre al día su alquiler. La comunidad de Madrid también vendió su vivienda social a otro fondo buitre, por lo que su alquiler pasa de 200 a 400 euros al mes sin que el gobierno de Ignacio González le haya dado una alternativa y sin recursos no tendrá cómo pagar.

Marta ha explicado que "todo lo que me está pasando es la antesala del primer desahucio, y lo que no quiero es que llege, por que ¿dónde vamos mi hijo y yo?, no tenemos sitio, y encima con agrabamiento de minusvalía". Por eso le piden a las administraciones que recuerden los requisitos que cumplieron para coger unas de estas viviendas y nos le dejen en la calle.