Vecinos de Chiva denuncian el ruido de un circuito de karts que perturba su descanso: "Es una espiral que no para"

Los detalles El juez ya les ha dado la razón y tendrían que indemnizarles, pero el Ayuntamiento de Chiva ha recurrido la sentencia.

En Chiva, Valencia, los vecinos de una urbanización cercana a un circuito de karts sufren el constante ruido del motor de los vehículos. Esta situación, que dura ya 13 años, ha llevado a los residentes a protestar continuamente, recogiendo firmas y denunciando la falta de acción del ayuntamiento. Aunque un juez les ha dado la razón y ordenado una indemnización, el Ayuntamiento de Chiva ha recurrido la sentencia. Los vecinos no están en contra del circuito, pero exigen que se respete la normativa acústica, ya que el límite de cilindrada no se cumple. Gonzalo Lacalle, primer teniente de alcalde, admite la problemática pero señala que mientras haya licencia y se cumpla la normativa, no pueden prohibir los eventos.

Entre el apacible silbido de los pájaros, a algunos vecinos de Chiva, en Valencia, se les cuela por las ventanas el constante zumbido que sale del motor de los karts que circulan en un circuito cercano a una urbanización de la localidad.

"Es repetitivo, es una espiral que no para", afirma uno de los vecinos. Un ruido que los vecinos de las urbanizaciones cercanas tienen que soportar día si y día también. "Cuando hay competición el que puede se va y el que no tiene más remedio pues lo sufre", lamenta.

Este circuito se construyó hace 13 años. Concretamente el mismo tiempo que llevan protestando. "De manera individual, recogiendo firmas porque vemos que el ayuntamiento nos ningunea. Ha hecho oídos sordos de nuestras quejas que son continuas", asegura otra vecina afectada.

El juez ya les ha dado la razón en su denuncia y tendrán que indemnizarles, pero el Ayuntamiento de Chiva ha recurrido esta sentencia. "Posiblemente no es el mejor sitio posible porque hay zonas residenciales cercanas, pero también mientras haya una licencia y se cumpla con la normativa nosotros tampoco podemos prohibir el desarrollo de eventos", comenta Gonzalo Lacalle, primer teniente de alcalde.

Licencia tiene, sí, pero con un límite en la cilindrada de los vehículos que no se está respetando. "Si tú tienes un bar, y tienes licencia para cinco mesas, tendrás que poner cinco, no puedes poner 25. Aquí más o menos es lo mismo", compara otro vecino.

No es que los vecinos estén en contra del circuito, simplemente piden que se respete la normativa acústica para poder vivir en paz.

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