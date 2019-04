Una pareja de policías ayuda a una mujer para anunciarle a su marido que estaba embarazada de una forma original

UN GRAN SUSTO PARA CONOCER LA MEJOR NOTICIA DE SU VIDA

Los agentes detuvieron a la pareja mientras circulaban con su coche por la ciudad. En ese momento, uno de los policías se acercó al vehículo para recordarle a Jarred Wright que "no se debe conducir con un niño en el coche que no tiene un asiento de seguridad". El hombre que un principio no entendía nada ya que en el coche sólo le acompañaba su pareja acabó sorprendido por la feliz noticia.