Mientras sacaba dinero de un cajero automático, Doreen Jones vio como una mujer se le acercaba poco a poco por detrás. Aunque esta viuda de 81 años pidió a la mujer que se fuera, ella siguió aproximándose hasta intentar atracarla.

Rápidamente, la mujer le arrebató la tarjeta de crédito, pero la octogenaria se armó de valor y le plantó cara. Primero la agarró del cuello y, cuando la atracadora se escabulló, la cogió del pelo frustrando así su huida.

"No te llevas mi dinero, he trabajado muy duro para tenerlo", pensó la viuda mientras se enfrentaba a la ladrona, según ha declarado a la BBC. Entonces, la mujer se puso a chillar. "Ella comenzó a gritar, no sé por qué lo hizo porque era yo quien debería haber estado gritando y llorando", ha contado la víctima.

Finalmente, tras los instantes del forcejeo, la atracadora logró escapar corriendo por la calle, aunque sin conseguir su objetivo.

La salud de la anciana ha empeorado desde entonces

A pesar de su valor, la octogenaria comenzó a sentir dolor y tuvo que recibir asistencia médica porque no podía respirar. Desde entonces, la viuda ha sufrido un par de ataques al corazón y tiene problemas de ansiedad.

Todo ocurrió en mayo, pero ha sido ahora cuando las imágenes han salido a la luz después de que la BBC haya contado lo que pasó y haya hablado con la anciana.

Una cámara de seguridad situada en el lugar captó cómo se produjeron los hechos, que han tenido lugar en Blackheath, Inglaterra.