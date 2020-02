El dueño del boleto de Euromillón agraciado este viernes con 130 millones de euros y validado en Villaverde Alto ingresará la tercera mayor cuantía de un premio de lotería cobrado en España. Precisamente, en la localidad muchos vecinos no acaban de creérselo y lo celebran.

"El barrio se lo merece. Es un barrio pobre y hay gente muy necesitada. A ver si al que le haya caído ayuda alguien", reclaman algunos vecinos. Sin embargo, de momento no se sabe quién es el acertante, convertido ahora en millonario, pues no ha pasado aún por la administración. "¡Yo no vendría!", asegura una mujer al conocer la noticia.

Tan solo los 190 millones del sorteo que fueron a parar en octubre de 2017 a Las Palmas (Gran Canaria) y los 137,3 de junio de 2014 en Parla (Madrid) superan la cuantía de este premio.

El premio máximo que ha dado el Euromillón, un sorteo que se juega en todo el continente, ha ascendido a 190 millones y se ha dado en cuatro ocasiones: en octubre 2019 cayó en Reino Unido; el 6 de octubre de 2017, en España; el 24 de octubre de 2014 en Portugal, y el 10 de agosto de 2012 en Reino Unido.

La siguientes máximas cantidades fueron de 185 millones de euros (Reino Unido, 2011) y 175,4 (Irlanda, 2019). El juego de Euromillones se inició hace 16 años, en 2004 a instancias de organismos de loterías de tres países -Francia, Reino Unido y España- y en pocos meses se sumaron pronto seis países más: Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.