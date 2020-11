La Ley Celaá busca cerrar los colegios de educación especial para que los alumnos con necesidades se integren en el sistema escolar, "estorben" y así haya una excusa para matarlos. Ese es el razonamiento del párroco de la basílica de la Purísima en Yecla (Murcia), que compartió con sus feligreses en la misa del pasado domingo y que se escucha en un audio al que ha tenido acceso laSexta.

El argumento es peregrino: a las proclamas de la derecha de que la ley pretende cerrar los colegios de educación especial, algo que es falso, se ha unido otra de las señas de identidad de los conservadores: la defensa de la vida. Y la Ley Celaá es una puerta trasera para fomentar los abortos.

El cura de Yecla advierte a sus devotos de "la terrible oscuridad" que invade el mundo y que tiene en la Lomloe uno de sus máximos exponentes, con los cristianos como última barrera de defensa.

"¿Qué defendemos los cristianos?", se pregunta el párroco. Se responde: "Defendemos la vida, especialmente de los pobres y de los más débiles". Y aquí entra la nueva Ley de Educación.

"Ahora mismo, tristemente, aparece ese nuevo proyecto de ley que dice que hay que quitar los colegios de educación especial. ¿Sabéis lo que eso significa? Que para quien hace esas leyes, esas personas no valen nada", razona el religioso. El objetivo es unirlos al itinerario habitual, pero no por inclusión, dice Abellán, sino para que incomoden en los colegios" y que "estorben". "Y entonces se puede decir: ¿Veis? Estos niños no tienen siquiera que existir. Hay que matarlos", afirma tajante.

"Cualquier criatura que venga con un defecto físico o psíquico hay que matarla porque estorba en la sociedad. ¿Y los cristianos qué decimos? No", se escucha en la homilía.

El párroco insiste en un argumento que Vox está utilizando: decir que cerrar la escuela especial, algo que no contempla la Lomloe, es para fomentar los abortos.

Lo cierto es que el portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, también afirmó que "hay todo un mecanismo diseñado para evitar que esos niños nazcan", como si todo esto fuera una conspiración eugenésica.