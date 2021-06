Joaquín Amills, portavoz de la familia de Beatriz Zimmermann y de SOS Desaparecidos, ha descrito en varias ocasiones cómo es el duelo que sufren los allegados de Anna y Olivia tras el secuestro. Y, en este sentido, la clave es, sobre todo, hallar el cuerpo de Tomás Gimeno.

"Hasta que no encontremos el cuerpo no vamos a estar tranquilos. Si es de esta forma como él acabó con su vida, el cuerpo tiene que estar en un radio alrededor de estas botellas. A esta profundidad, no hay nada que se desplace; debería de estar ahí", comparte en directo en laSexta.

"Para poder pasar página", asegura que todo pasa por el hecho de que se encuentre el cuerpo, algo que permitiría "estar en paz" y tener claro que "ha terminado con su vida".