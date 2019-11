Mhee, esperó pacientemente al lado de un estanque después de que su dueño cayera y se ahogara. Somprasong Srithongkhum estaba abriendo la válvula de un aspersor cuando se cree que resbaló en la empinada orilla y cayó en un pantano, según publica 'metro.uk'.

Tras ver que no regresaba a casa, fue el primo de Srithongkhum, Somporn, quien salió a buscarlo. Sin embargo, tan solo encontró al perro llorando en la orilla. Este desgarrador vídeo, publicado por 'metro.uk', muestra a Mhee, de seis años, mirando por encima del agua en Chanthaburi, Tailandia, con las sandalias de su dueño al lado.

Al ver la escena, Somporn sospechó de inmediato que su primo pudo haberse resbalado y caído al estanque, por lo que llamó a los servicios de emergencia, que se personaron en el lugar y, finalmente, rescataron el cuerpo del hombre, de 56 años.

"Nuestra rutina diaria era salir a recoger caucho, pero anoche me dijo que se sentía enfermo. Por la mañana vine a verle por si necesitaba algún medicamento, pero no lo encontré en la casa así que me fui a buscarlo. Fue entonces cuando encontré a Mhee sentado al lado de sus sandalias, como si estuviese esperando a alguien. Creo que mi primo se cayó accidentalmente al estanque cuando fue allí para abrir la válvula del aspersor que riega la granja", ha contado Somporn, primo del fallecido.

La Policía ha informado de que no trata la muerte como sospechosa y la familia ha aceptado que puede tratarse de un accidente. Mhee, por su parte, se ha quedado al cuidado de familiares de Srithongkhum.