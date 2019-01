Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, estuvo seis meses sin puntos en el carné de conducir

El portavoz del sindicato Élite Taxi, Tito Álvarez, se ha convertido en uno de los protagonistas de las protestas del sector del taxi de los últimos días, donde exigen una regulación para los VTC y piden que se cumpla la normativa que contempla una licencia de VTC por cada 30 de taxi.

Tito, como le llaman sus compañeros, tiene 43 años y es el portavoz del sindicato Élite Taxi, uno de los que más fuerza tienen dentro del sector: empezó sus andadas durante las protestas del verano de 2018 en Cataluña.

Según apunta ABC, el portavoz sindical de los taxistas de Barcelona ha estado sin puntos en el carné de conducir desde 2017: se los habían retirado por participar en una marcha lenta y bloquear una calle. Una información que el propio Álvarez ha desmentido aclarando que sólo estuvo seis meses sin permiso.

El mismo diario apunta que nunca tuvo una licencia propia de taxi aunque según ha explicado tras ser preguntado por laSexta, sí tiene la credencial de taxi: "He estudiado y no se lo he plagiado a nadie". Además, el portavoz sindical ya ha asistido a 14 juicios y ha sido acusado de tener relación con los Boixos Nois, los hinchas radicales del F.C Barcelona.

En los últimos días se ha visto inmerso en una polémica a raíz de las declaraciones que hizo sobre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En un audio entre taxistas dijo: "Cómo puede ser que un ministro de izquierdas y gay mande aquí a la Policía a reprimir al pueblo, porque lo que está pasando aquí es represión total".