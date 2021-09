Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo que tuvo lugar la noche de este martes en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en el entorno de la calle Venus del barrio, según han informado fuentes de la policía catalana. Según apunta la periodista Anna Punsí, un hombre ha acudido al Hospital del Mar, en la ciudad condal, con una herida en el brazo.

En las imágenes compartidas en redes sociales se escuchan más de una decena de tiroteos. El fuego cruzado se ha producido durante varios segundos en plena calle, mientras algunas personas han grabado impactantes imágenes de algunos de los autores de los disparos. No obstante, todavía se desconoce su identidad.

Por su parte, la alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete (PSC), ha lamentado el suceso y ha advertido de que no es posible "tolerar esta violencia" en la ciudad, según escribe en su cuenta de Twitter.

Por ello, ha urgido al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y al secretario general de Interior, Oriol Amorós, a reunirse con el Ayuntamiento para tratar las "últimas situaciones de violencia" que se han vivido en la Mina.

"He reclamado al Consejero de Interior y al Secretario General de Interior una reunión urgente para tratar las últimas situaciones de violencia en el Barrio de La Mina. Como ciudad no lo podemos tolerar y los vecinos y vecinas del barrio de la Mina no son merecedores de esta situación", ha zanjado.