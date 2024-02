El 'streamer' TheGrefg ha iniciado los trámites para vender su inmueble de Escaldes, Andorra, después de que el Tribunal Superior andorrano desestimara su demanda para desahuciar a la única inquilina que seguía viviendo allí, una anciana de 80 años.

Su abogado, Jesús Betriu, ha asegurado este jueves a la Radio Nacional de Andorra que, desde que su cliente es conocedor de la problemática de la mujer, "decidió desvincularse de este inmueble".

Así, ha confirmado que Grefito SLU, la sociedad propietaria, "está preparando la escritura pública" para venderlo a otra sociedad del principado. Según el letrado, TheGrefg "ha roto toda relación con este inmueble", una decisión que le comunicó el pasado 18 de enero, antes de conocerse la sentencia públicamente.

Tal y como avanzaba el diario 'El País' y han confirmado los representantes de la anciana, el Tribunal Superior de Justicia ha emitido una sentencia que paraliza el desahucio de la mujer y revoca por lo tanto una primera sentencia de la Batllia, la primera instancia judicial andorrana. Además, impone a la sociedad propietaria la obligación de reponer el mobiliario del edificio, básicamente ventanas, que había retirado en previsión del desahucio.

El abogado de la inquilina, Pere Cristòfol, también en declaraciones a la radio pública andorrana, se ha mostrado especialmente crítico con la Batllia y ha exigido que ejecute cuanto antes la sentencia del Tribunal Superior. No obstante, ha expresado sus dudas de que lo haga con celeridad "después de como se ha ido ejecutando hasta ahora el procedimiento". En cualquier caso, Cristòfol ha dicho no tener ningún conocimiento de que el 'youtuber' esté totalmente desvinculado del inmueble. "Su versión no es creíble", ha aseverado.

TheGrefg, cuyo nombre real es David Cánovas, es el propietario de Grefito SLU, una empresa inmobiliaria que adquirió el bloque de pisos hace más de tres años con la intención de renovarlo para su posterior arrendamiento. Para ello era necesario desocupar el inmueble y todos sus inquilinos fueron abandonándolo, excepto la anciana. Desde entonces, la firma inició un procedimiento judicial de desahucio para obligarla a abandonar lo que el mismo 'youtuber' calificó como una "ocupación abusiva".

Se trata de dos pisos conjuntos de 130 metros cuadrados habitables, dos espacios más de un total de 90 metros cuadrados y un trastero de veinte metros cuadrados más. Cristòfol asegura que la mujer utiliza esta vivienda diariamente y conserva allí gran parte de sus posesiones. "Ella desea que tenga las condiciones para poder vivir allí", ha concluido.