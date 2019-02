Teruel se queda sin médicos especialistas en la Sanidad Pública: "La gente no quiere venir, pero la legislación tampoco apoya"

Faltan especialistas en Teruel, en los pueblos y ahora también en la ciudad, en el Obispo Polanco, su hospital de referencia. Es el hospital más afectado por esa falta de médicos. Sus profesionales echan en falta la mano de hasta ocho especialistas de distintos departamentos, algunos relacionados con los servicios de Urgencias.

Es el caso de Otorrinolaringología, el departamento se ha quedado sin titular: "Lógicamente un servicio quirúrgico sólo no puede funcionar", alerta Manolo Gimeno, médico y coordinador de Teruel Existe.

No es el único departamento, Pilar ha trabajado de internista durante 40 años en el hospital: "Una de ellas es reumatología con lo cual en el momento que la doctora se ha ido de baja maternal…".

Y los que lo pagan son los pacientes, a Cristina aún no le han dado cita en Reuma o Dermatología: "He tenido que venir a Urgencias porque hasta el martes el medico no me da consulta y llevo esperando siete meses".

En radiología, de los 10 facultativos solo quedan trabajando cinco y dos de ellos no pueden hacer guardias porque son mayores. Hacen falta profesionales jóvenes, pero no vienen.

"Las plantillas están envejecidas. Un porcentaje importante de plantilla se van a jubilar en los próximos cinco u ocho años", explica Manolo Gimeno. Los sindicatos médicos reclaman incentivos, y que así los turolenses sean atendidos como merecen.