Teresa ha superado la infección por ébola pero sus fluidos podrían estar aún infectados

SIGUE INGRESADA HASTA QUE SU CUERPO SE RECUPERE TOTALMENTE

Teresa ha superado la infección de ébola porque no hay virus en sangre. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda contagiarlo porque como en cualquier otro virus, puede haber restos en sus fluidos. Por eso, en el Hospital Carlos III de Madrid nadie se ha quitado todavía el buzo de protección. Mientras, Teresa sigue ingresada en el hospital a espera de que su cuerpo se recupere totalmente y pueda hacer vida normal.