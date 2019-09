Arranca el juicio contra el empresario Manuel Muñoz, al que la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, acusa de intentar besarla en un acto en la Cámara de Comercio de Sevilla en las Navidades de 2016.

"Me asalta en la esquina del pasillo que hay frente al despacho. Pone su mano sobre mi boca y yo me quedé absolutamente bloqueada porque no me lo esperaba", ha relatado la coordinadora de Podemos Andalucía en el juicio.

El empresario, exvocal de la Cámara, lo niega. Ofrece otra versión de lo que ocurrió. "Le aproximé mi mano para darle un beso, en mi mano. Ni la apreté, ni la empuje, ni nada. Simulé el beso sin problema y pienso que es una broma". Preguntado por qué hizo lo que relata, responde: "Porque lo hago muchas veces, señoría".

Los testigos han ratificado la versión del empresario. Pero justo después se ha proyectado un vídeo de la cámara de seguridad que daría la razón a Teresa Rodríguez.

"Sentí vergüenza y miedo a al vez, porque estaba rodeada de tres personas que no conocía de absolutamente nada", ha contado Rodríguez. A la salida de la Audiencia Provincial de Sevilla donde se juzgan los hechos, la diputada ha explicado que se sintió "como un objeto": "Me humilló por ser mujer y ser de izquierdas".

Tras verse el vídeo, el juez ha propuesto subir la calificación del delito: de ir contra la integridad moral, a abuso sexual, que puede conllevar penas de hasta tres años.