El Ayuntamiento inicia los trámites para desalojar a los okupas de Parla

Hubo amenazas y momentos de mucha tension. Los vecinos cortaron la luz y se agolparon delante de uno de los tres chalets ocupados. Tienen miedo y no quieren que ahaya mas ocupaciones.

Esta tarde se han reunido con el Ayuntamiento. Les han dicho que no pueden hacer más, y que no van a permitir las patrullas ciudadanas, aunque los vecinos están asustados.

La familia okupa ha invadido tres chalets porque dicen no tienen otra salida, pero admiten que tiene ingresos y que podrian pagar un alquiler social.

Mientras, los otros 20 chalets vacíos van a ser tapiados. En otra urbanización a tan solo 200 metros también están preocupados porque han sido ocupadas otras dos viviendas. Temen que se convierta en algo habitual. La tensión sigue y todo apunta a que el problema se va alargar en el tiempo.