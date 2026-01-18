Ahora

Descarrilamiento en Adamuz

Un pasajero que embarcaba en Atocha cuando se ha producido el accidente de Córdoba: "Solo salen los que van a Barcelona o al norte"

¿Qué ha pasado? El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz que ha dejado al menos cinco muertos y decenas de heridos ha provocado la suspensión de las líneas de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía.

Paneles en Puerta de Atocha
La estación de Puerta de Atocha en Madrid ha suspendido todos los trenes con destino Andalucía después de que un convoy de Iryo, que salía desde Málaga con destino a la capital, descarrilara en Adamuz. Al salir de las vías ha chocado con otro tren que circulaba de Madrid a Huelva en un accidente en el que hay al menos cinco muertos y seis heridos.

"Todos los trenes con destino Andalucía están suspendidos", ha contado Juanjo Cuéllar desde la estación madrileña, tras la información tanto por megafonía como por las propias pantallas de la Puerta de Atocha sobre el estado de los trenes.

Y es que ha habido varios avisos desde que se ha producido el descarrilamiento: "Se indica que el AVE que salía a las 21:05 con destino Santa Justa está suprimido"

"Hay mucha gente en la zona de embarque. Solo están subiendo a los trenes los que van hacia Barcelona y la zona norte", informa desde Atocha.

El accidente del tren Iryo ha obligado a movilizar a los servicios de Emergencias 061 hasta el lugar, tal y como ha informado Adif desde las redes sociales. El tráfico ferroviario, además, ha sido detenido.

Tal y como ha podido saber laSexta, se está pidiendo asistencia sanitaria desde los vagones mientras se han desplegado a las vías cinco UVI móviles, un vehículo de Apoyo Logístico del 061 y cuatro DCCU.

Según la información de los pasajeros a este medio, el tren comenzó a hacer movimientos extraños antes de descarrilar.

