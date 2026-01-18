Un pasajero que embarcaba en Atocha cuando se ha producido el accidente de Córdoba: "Solo salen los que van a Barcelona o al norte"

¿Qué ha pasado? El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz que ha dejado al menos cinco muertos y decenas de heridos ha provocado la suspensión de las líneas de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía.

La estación de Puerta de Atocha en Madrid ha suspendido todos los trenes con destino Andalucía tras el descarrilamiento de un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid, chocando con otro tren de Madrid a Huelva en Adamuz. Este accidente ha dejado al menos cinco muertos y seis heridos. Juanjo Cuéllar informó desde Atocha que solo los trenes hacia Barcelona y el norte están operativos, mientras que el tráfico ferroviario se ha detenido. Emergencias 061 ha sido movilizado al lugar, y se han desplegado cinco UVI móviles y otros vehículos de apoyo para atender a los afectados. Los pasajeros reportaron movimientos extraños antes del accidente.

"Todos los trenes con destino Andalucía están suspendidos", ha contado Juanjo Cuéllar desde la estación madrileña, tras la información tanto por megafonía como por las propias pantallas de la Puerta de Atocha sobre el estado de los trenes.

Y es que ha habido varios avisos desde que se ha producido el descarrilamiento: "Se indica que el AVE que salía a las 21:05 con destino Santa Justa está suprimido"

"Hay mucha gente en la zona de embarque. Solo están subiendo a los trenes los que van hacia Barcelona y la zona norte", informa desde Atocha.

El accidente del tren Iryo ha obligado a movilizar a los servicios de Emergencias 061 hasta el lugar, tal y como ha informado Adif desde las redes sociales. El tráfico ferroviario, además, ha sido detenido.

Tal y como ha podido saber laSexta, se está pidiendo asistencia sanitaria desde los vagones mientras se han desplegado a las vías cinco UVI móviles, un vehículo de Apoyo Logístico del 061 y cuatro DCCU.

Según la información de los pasajeros a este medio, el tren comenzó a hacer movimientos extraños antes de descarrilar.

