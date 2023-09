Este sábado 9 de septiembre se estrena el nuevo programa de la parrilla de laSextaMás Vale Sábado y Boris Izaguirre y Adela González, los presentadores del formato, han acudido al plató de Más Vale Tarde para promocionar su proyecto. Durante su visita el programa ha rescatado imágenes del archivo de la época en la que Adela González e Iñaki López trabajaban juntos en los veranos del 2000.

Según señalan González y López, la imagen sería del 2004, aproximadamente y la nueva presentadora de Más Vale Tarde ha apostillado que "esa fue la primera vez que empezamos a trabajar juntos". Además, Iñaki señala que el programa era el programa 'Mójate' y el nuevo fichaje de laSexta explicó que en esos años, ella y Iñaki presentaban en los veranos y durante el curso tenían sus secciones en los formatos.

La imagen muestra a los dos periodistas cuándo tenían 20 años y, como es de esperar, vistiendo moda de la época y después de que Cristina Pardo y Boris opinasen que su compañero López "está mejor ahora" y que Adela "está increíble" en la foto, el venezolano ha analizado el estilismo. Ahí, Borís le preguntó de forma irónica a Adela cuándo había abandonado el estampado y a Iñaki: ¿En qué momento dejaste de creer en las camisas de rayas?. A lo que le respondió López, "yo soy muy formal y me he puesto lo que me han dado".