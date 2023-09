Adela González y Boris Izaguirre han acudido al plató de Más Vale Tarde para coger las riendas del programa que estrenan este sábado a las 15:30 horas, Más Vale Sábado. La presentadora del nuevo espacio ha bromeado con los presentadores de entresemana.

"Ten en cuenta que si lo teníais que hacer vosotros, os íbamos a fastidiar el fin de semana. Por eso hemos venido al rescate", ha expresado en directo. Boris Izaguirre ha aprovechado el momento para compartir una divertida anécdota.

"Hemos tenido promociones donde nos han escrito que somos más listos que vosotros porque vosotros trabajáis de lunes a viernes y nosotros un día a la semana, el sábado. Pero para mí fue difícil decir estas cosas porque no creo que seamos más listos que vosotros", ha asegurado con una sonrisa en la boca.

Acto seguido, ha recibido el cumplido de Cristina Pardo. "Más guapo sí. Yo te veo muy guapo", le ha dicho la presentadora. "Porque me he cambiado de ropa. No quiero decir con esto que Adela no ha tenido tiempo porque está vestida tan perfecta que no hace falta", ha respondido él.