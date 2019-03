Serrat, sobre el caso de 'La Manada': "Tener que escuchar este tipo de sentencias, me perturba y me revuelve"

Joan Manuel Serrat insta a que se forme Gobierno cuanto antes en Cataluña: "Es mejor que haya Gobierno, que haya un interlocutor, con el que se empiecen a zurcir las heridas y a arreglar los desperfectos".

En una entrevista en exclusiva para laSexta se muestra esperanzador con lo que ocurra estos días en el Parlament. Además, le preocupa la situación de los pensionistas y halaga la fuerza que tienen de pelear lo que otras generaciones han dejado de lado: "Es emocionante cuando salen a la calle superando el desengaño que tienen de la sociedad".

Cree necesario que salgan a la calle a defender sus derechos. También se ha pronunciado sobre los feministas que protestan contra el caso de 'La Manada' y aunque Serrat asegura no pretender ser juez, mira la sentencia como persona y padre de dos hijas:"Tener que escuchar este tipo de sentencias, me perturba y me revuelve".

El autor de mediterráneo no sólo se fija en España. También se ha pronunciado sobre la crisis que está azotando este mar que desde siempre "ha sido un puente de culturas": "Ha dejado de serlo para convertirse en una frontera".

Le preocupa que el Mediterráneo no sólo se haya convertido en "el sarcófago" de los refugiados sino también en un vertedero de basura por culpa de la mano del hombre.