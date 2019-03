Sergio Sanz denuncia la subida de su alquiler protegido por un fondo buitre: "Es un desahucio encubierto"

A Luis Fernández, vecino de Sanchinarro (Madrid), no le queda más remedio que mudarse, ya que el fondo buitre que se ha hecho cargo de su vivienda protegida le ha subido el alquiler de 480 a 750 euros. “Haz las cuentas de alquilar, agua, luz, gas, comunidad… ¿Con qué vivimos? ¿De qué comemos? Nos obligan a irnos”, asegura Luis.

En total son unas 140 familias las que se ven afectadas por los cambios en las condiciones del contrato que, hace diez años, firmaron con la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid. Las subidas van desde los 60 euros hasta los 300. “Esto es un desahucio encubierto, porque no tenemos con qué pagar, nos van a tener que echar”, explica Sergio Sanz, afectado por la subida de precio de su vivienda protegida.

Sin embargo, el nuevo gestor asegura que antes de calcular la subida analizan cada caso particular. Las nuevas condiciones entrarán en vigor el próximo día 6 de mayo, pero a muchos les hubiera gustado comprar su vivienda. Algo, dicen, que contemplaba el acuerdo que firmaron en un principio con el Ayuntamiento: “Pero se nos ha negado desde el principio”, asegura un vecino afectado.

Las asociaciones de vecinos denuncian que la venta de vivienda pública a fondos buitre es especialmente sangrante en la Comunidad de Madrid. Afirman que más de 5.000 hogares públicos protegidos han acabado ya en manos privadas. Una problemática que se une a la de los desahucios. En los primeros nueve meses de 2014 se registraron un 21% más de lanzamientos que el mismo periodo del año anterior.

Daisy Silva, una ciudadana a la espera del desahucio, lleva desde 2011 sin poder pagar su hipoteca. Aunque el banco con el que la firmó está dispuesto a renegociar, ella insiste en que los 426 euros de subsidio con los que sobrevive no le dejan mucho margen. “No puedo adquirir un compromiso de pago a no ser que sea una cantidad simbólica de 20 o 30 euros, por lo tanto la única manera de renegociar con la entidad sería que me perdonen o condonen esa deuda”. Para ella la dación en pago sería la única forma de no ver lastrado su futuro.