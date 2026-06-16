Un serbio con una orden de detención y entrega: identificado el hombre asesinado a tiros en plena calle en Barcelona

Los detalles Sobre la víctima, de origen serbio, pesaba una orden de detención y entrega emitida por las autoridades de Bélgica. Según la periodista Anna Punsí, viajaba por Europa usando distintas identidades.

El 10 de junio, Barcelona fue escenario de una muerte violenta cuando un hombre serbio fue asesinado a tiros en la calle Balmes, frente a una comisaría de la Policía Nacional. La víctima, buscada por Bélgica, usaba múltiples identidades, complicando la labor de Interpol. Los Mossos d'Esquadra investigan al agresor, que fue captado por cámaras de seguridad pero llevaba el rostro cubierto. Este crimen ocurrió días después de otro tiroteo vinculado a mafias. En lo que va de año, Cataluña ha registrado al menos 30 tiroteos, en su mayoría relacionados con el narcotráfico, según fuentes policiales.

El pasado 10 de junio Barcelona vivía una nueva muerte violenta. Un hombre fue asesinado a tiros en la calle de Balmes. Este martes, los Mossos d'Esquadra han confirmado la identidad de la víctima. Se trata de un ciudadano serbio sobre el que pesaba una orden de detención y entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Bélgica, según adelantó la periodista Anna Punsí.

La víctima murió en el acto ante la mirada de los viandantes que pasaban por esta zona de la calle Balmes, curiosamente, frente a una comisaría de la Policía Nacional de Barcelona. Además, según la periodista, este hombre serbio viajaba por Europa usando diferentes identidades. Detalle que habría dificultado el trabajo de las autoridades de la Interpol. Los Mossos enviaron las huellas del tiroteado a dicha agencia internacional.

En cuanto al agresor, a la persona que ejecutó a la víctima, los Mossos d’Esquadra siguen trabajando para poder conocer su nombre dentro de una operación que han llamado Cas Diamant. Hay que recordar que durante el crimen, el homicida llevaba el rostro cubierto, aunque no llevaba guantes y fue registrado, grabado, por las cámaras de seguridad de la zona.

Según relataron fuentes policiales, todo sucedió sobre las 09:50 horas del pasado miércoles en la calle Balmes, de la capital catalana, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Además, una testigo explicó a laSexta que, a esa hora, se escuchó un disparo y la gente empezó a chillar y a correr con el hombre ya tendido en el suelo. El arma del crimen fue localizada y recuperada a unos metros de distancia.

Este crimen en Barcelona se produjo solo unos días después de otra muerte violenta. El 7 de junio murió un hombre en un tiroteo que se está investigando como un ajuste de cuentas entre mafias.

En lo que va de año, se han registrado al menos 30 tiroteos en Cataluña. Entre ellos, además, disparos en plena calle como el del 14 de abril, cuando dispararon a un individuo de Montenegro que pertenecía a un clan de los Balcanes.

Los agentes llevan ya tiempo alertando de la subida de este tipo de incidentes vinculados, sobre todo, al narcotráfico.

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