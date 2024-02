Las comunidades autónomas son las que tienen la competencia en materia educativa y aunque en muchas ocasiones los días no lectivos coinciden con días festivos marcados en el calendario laboral, a lo largo del curso hay una serie de jornadas no lectivas.

En los calendarios escolares se incluyen los periodos de vacaciones de Navidad y Semana Santa y en algunas comunidades autónomas está previsto un descanso entre estas dos vacaciones como días no lectivos. En gran parte de las comunidades autónomas, los alumnos disfrutan de este descanso durante las fechas de Carnaval por la gran tradición que tiene esta festividad en muchas zonas de España como Galicia, Andalucía o Canarias, pero la comunidad de Madrid es una excepción.

Concretamente esta semana los alumnos de Madrid de enseñanza no universitaria disfrutarán de dos días no lectivas el jueves 22 y el viernes 23 de febrero. Esto se debe a que en España hay, al menos, 175 días de clases o también llamados días lectivos en cada curso escolar y algunas comunidades autónomas optan por establecer jornadas libres para equiparar estos días con otras regiones porque los días festivos locales coinciden con los meses no lectivos del verano.

Tradicionalmente, a esta semana se le denominaba como Semana Blanca y coincide con la última semana de febrero.

Cuándo son los siguientes días no lectivos en Madrid

Estos no son los únicos días no lectivos ya que según la consejería de educación de la Comunidad de Madrid tampoco habrá clases en las siguientes fechas: