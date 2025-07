Fugaz quinto encierro de los Jandilla: una manada arisca que deja una carrera limpia

Prácticamente todas las mañanas entre el 7 y el 14 de julio comienzan igual: mucha policía y más corredores, de blanco y rojo, calentando por las calles de Pamplona. La segunda parte de las fiestas de San Fermín dio comienzo a las 8:00h, puntualidad nórdica (o sanferminera podríamos decir), con el quinto encierro de la edición, protagonizado por los toros de la ganadería extremeña Jandilla, de carácter arisco. Pero su peligrosidad no ha dejado marca en este encierro: en 2 minutos y 19 segundos, los toros entraban en los corrales de la plaza de toros sin dejar tras de sí más que alguna que otra contusión.

En su 24.ª presencia por las calles de Pamplona, lo que sí han hecho es hacer honor a su fama de veloces. Pero no de fieros: han hecho la carrera a lo suyo, sin ir a por los corredores, dejando un parte médico de cinco traslados a centros sanitarios por contusiones. La manada ha partido agrupada de los corrales de Santo Domingo, encabezada por los cabestros y con un toro negro cerrando el grupo en los primeros metros.

De esta forma se han dirigido al encuentro de los mozos a la altura de la hornacina en la que se encuentra el santo, empezando a ganar velocidad los toros y tomando la delantera uno de los tres negros que ha guiado a sus hermanos hacia la plaza Consistorial, a la entrada de la cual un mozo, al retirarse, ha rebotado contra quienes estaban en la pared quedando en el trayecto de un toro colorado generando un momento de gran peligro y tensión.

Sin hacer por los mozos, de forma limpia, han superado la plaza y el tramo de Mercaderes así como la curva de acceso a una calle Estafeta repleta de corredores como suele ser habitual en este tramo de la carrera. En esta calle la torada ha comenzado a estirarse con un toro castaño en cabeza seguido en algunos instantes casi en fila por el resto del grupo. Su gran velocidad ha hecho que haya sido muy difícil para los corredores seguir el ritmo y ha propiciado las caídas.

Con bonitas imágenes de los de Jandilla por el centro de la calle se han sucedido los relevos entre la torada que ha llegado a separarse en dos grupos pero sin llegar a romperse definitivamente, dejando a los mozos ponerse ante las astas y protagonizar bonitas pero breves carreras. Los toros que han ido a la suyo durante todo el recorrido han llegado sin incidencias a Telefónica, donde al final del tramo uno de ellos ha caído pero rápidamente se ha levantado y ha continuado el camino hacia el coso pamplonés, donde han entrado en un primer momento cuatro toros y unos segundos después los dos restantes.

De hecho, es curioso porque en este quinto encierro han entrado, por primera vez en estos Sanfermines, los 6 toros primero y los cabestros por detrás. Los toros de Jandilla serán lidiados este viernes por la tarde por los diestros Juan Ortega, Roca Rey y Pablo Aguado.

Segundo extranjero herido, un hombre de 60 años de Hawái

De los cinco heridos, sólo uno es extranjero, el segundo que resulta herido en los Sanfermines de 2025. El primero fue un joven canadiense de 21 años, Carter James Positano, que visitaba Pamplona por primera vez y que aseguró, al salir del hospital, que no se acordaba de nada: "Sólo sé que he sido noqueado y que me ha dado una convulsión".

En esta ocasión, el extranjero es un varón de 60 años procedente de Honolulu, la capital de Hawái (Estados Unidos), atendido por traumatismo. Todos los heridos, de hecho, han sido por traumatismos.